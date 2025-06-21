شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: استخدام مخلفات الزراعة يوفر فرص عمل ويخفض نسبة التلوث والان مع تفاصيل الخبر

قال مركز البحوث الزراعية إن المخلفات الزراعية تُعد واحدة من أهم المشكلات التي تؤرق القطاع الزراعي في مصر، والتي تسعى كافة الجهات البحثية إلى إيجاد حلول جذرية لها؛ للاستفادة منها بشتى الطرق.

وأضاف المركز أن استخدام المخلفات الناتجة عن المنتجات الزراعية لها العديد من الفوائد، حيث توفر العديد من فرص العمل، وانخفاض نسبة التلوث الناتجة عن هذه المخلفات.

وأوضح المركز أنه يتم الحصول على هذه المخلفات بالات ثم يتم العمل على تخليصها من كافة الأشياء القابلة للإذابة ثم بعد ذلك استخدم بعض الطرق الكيماوية، أو الطرق الميكانيكية عن طريق استخدام ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية، للحصول على عجينة يمكن استخدامها فيما بعد.

وأشار المركز إلى أهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الانتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيتهم ودخولهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.