شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يفتتح مكتب التوثيق والشهر العقاري بمجمع محاكم المجلس بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مكتب التوثيق والشهر العقاري الملحق بمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، والأمين العام، ومساعدي وزير العدل، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

وخلال كلمته، ثمّن رئيس مجلس الدولة مستوى التعاون الوثيق والمثمر بين المجلس ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق داخل مقار محاكم مجلس الدولة بمختلف المحافظات، وهو ما يسهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على المحاكم، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد المستشار عبود أن مكاتب التوثيق بالمجلس باتت تعتمد أحدث آليات العمل التكنولوجي، بما يضمن تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة، وتيسير الإجراءات للمواطنين في وقت وجيز وبأعلى درجات الجودة.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس مجلس الدولة مجمع محاكم المجلس بالبحيرة بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي خضع لها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة قضائية تليق بالمتقاضين والعاملين في المنظومة القضائية. كما التقى بعدد من القضاة والقاضيات، حيث أشاد بتفانيهم وجهودهم الكبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن بالغ تقديرها لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لجهودهم في تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطن.

وفي ختام الافتتاح، أعرب المستشار أحمد عبود عن اعتزازه بمشاركة محافظ البحيرة في هذه المناسبة، متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة بما يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها.



