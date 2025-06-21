شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: "بداية جديدة وأمل جديد" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 27 يونيو 2025 م، الموافق 2محرم 1447 هـ تحت عنوان: "بداية جديدة وأمل جديد".

وقد أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (أهمية بث الأمل في النفوس مع بداية عام هجري جديد).

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن إصدار كتاب "يوميات بنات"، ضمن سلسلة "رؤية للنشء"، وذلك برعاية ةة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة ضمن سلسلة "رؤية للنشء" التي تسعى إلى بناء وعي ثقافي وتربوي لدى الأطفال والبراعم، من خلال محتوى يتسم بالسهولة والعمق، ويخاطب العقول والقلوب في آنٍ واحد، ويُسهم في تعزيز الحضور الثقافي المصري في الفضاء العالمي بلغات متعددة.

من جانبه قام وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بكتابة تصدير للكتاب استهله بقوله:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد؛

فيعد كتاب (يوميات بنات) هو الكتاب الأول بسلسلة "رؤية للنشء" المقدم خصيصًا لبناتي العزيزات، حيث يتناول مجموعة من المواقف الحياتية، والمشكلات التي قد يواجهنها في مرحلة سنية معينة، ويجدن صعوبة في التعامل معها، أو حتى في تفسيرها، أو التعبير عنها لأولياء أمورهن وربما تظل كل واحدة منهن في حيرة من أمرها، هل ما صدر منها صحيح أم خطأ؟! وما هو التصرف السليم في هذه المواقف؟

ستجدن في هذا الكتاب بعض المواقف الحياتية التي سطرتها الكاتبة في قالب قصصي اجتماعي ميسر وسهل يعبر عما بداخلكن، ويضع إجابات لكثير من علامات الاستفهام التي تتركها بعض تلك المواقف في نفوسكن.



ونأمل بناتي العزيزات أن يكون هذا الكتاب دليلًا لكنّ على حسن التصرف ومعينًا لكن على الخلق الجميل والسلوك الطيب وعلى دفع الحيرة عمّا قد يشغل بالكنّ من أمور ومواقف.



مع تمنياتي لكن بقراءة ماتعة تعود عليكن بالنفع والفائدة .