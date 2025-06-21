شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتسكين الأسر المضارة في انهيار عقارين بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين 20 و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجار العمل على تسليم أول 4 أسر وحدات بديلة في مدينة 15 مايو.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة.



كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا أمس بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقاري.



وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.