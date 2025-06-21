شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح غدًا معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح محافظة الجيزة، غدًا الأحد، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة، وذلك بأحد الفنادق بحي جنوب.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأشار إلى حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يُقام بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة أيادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه مفتوح للجمهور بشكل مجاني بما يُسهم في توسيع دائرة النفع وتعزيز التكامل والتبادل الحرفي بين المشاركين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة تتيح فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.