شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: دورات لتعليم ممرضات كفر الشيخ اللغة الألمانية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل ممرضات محافظة كفر الشيخ على اللغة الألمانية، بالتعاون مع "المحافظة"، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الألمانى من هذه المهنة.



كما أعلن الوزير جبران عن تخصيص 11 ماكينة خياطة وتفصيل وتسليمها إلى خريجات دورة تدريبية حالية فى هذا المجال لدعمهن على إقامة مشروعات صغيرة .. جاء ذلك خلال ختام وزير العمل محمد جبران، زيارته اليوم إلى محافظة كفر الشيخ ،وأثناء تفقد مبنى مديرية العمل بالمحافظة، وذلك بعد تطويره، وتجهيزه بكافة الإمكانيات، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وربط شبكة معلوماته، بمنظومة التحول الرقمى بالوزارة، ليقدم الخدمات بشكل لائق وكريم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية .

وأكد الوزير خلال التفقد -بحضور اللواء د. علاء عبدالمعطى ،ومدير المديرية د. حسن هيكل - ، على أن هناك خطة تقوم الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع تتمثل فى تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بكافة المديريات..وتنشر الوزارة فى هذا البيان صورا للمقر قبل وبعد التطوير ..

كما حث الوزير،جميع العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود والعمل من أجل خدمة أفضل للمواطنين .

وفى نفس السياق، تفقد الوزير والمحافظ، وحدة التدريب المهنى المتنقلة المتواجدة أمام مقر "المديرية" والتى تقوم خلال هذه الأيام بتقديم دورة تدريبية مجانية عبر مهنة الخياطة والتفصيل، وأوضح الوزير أن هذه "الوحدة " جزء من منظومة مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وتعمل فى نطاق المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإعداد الشباب لسوق العمل، وتنمية مهاراته.