شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – احمى– احترم) بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضورالدكتور وزير الشباب والرياضة وقيادات وزارتى الداخلية والشباب والرياضة ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين ، وبحضور عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وكلية الشرطة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز التعاون وتناول الخبرات مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة .

أافتتحت فعاليات الملتقى بكلمة مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية ، وإهتمامه بفعاليات الملتقى ، مؤكداً حرص الوزارة على مد أواصر وجسور التعاون مع مختلف الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة ، لتبادل الخبرات العملية والعلمية لإكساب شباب الغد المهارات والأساليب العلمية المتطورة .

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين بإعتبارها رسالة سامية مشيداً بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل الذى قدموه لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد .. مؤكداً على أهمية مواكبة الشباب للتحول الرقمى وعدم الإنسياق وراء الشائعات الإلكترونية، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

وقد تناول الملتقى عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (جهود الحكومة المصرية فى مواجهة مخاطر التحول الرقمى وتعزيز المواطنة الرقمية - دور وزارة الداخلية فى "مواجهة العنف الرقمى - تحقيق الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية - تحقيق المواطنة الرقمية).

وعقب انتهاء فعاليات الملتقى، تم إصطحاب المشاركين بالملتقى لجولة تفقدية بكيانات الأكاديمية للتعرف على دورها فى إعداد ضابط شرطة عصرى قادر على مجابهة التحديات الأمنية.

ومن جانبهم، وجه الوفد الزائر الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة لحسن الإستقبال والتنظيم لفاعليات الملتقى وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مؤهل لأداء رسالته بكفاءة واقتدار.



أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية



أالملتقى الثانى للمواطنة الرقمية



وزير الرياضة أشرف صبحي



الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية (2)



فعاليات الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية



الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية