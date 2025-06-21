شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب الأتوبيس الترددى يشيدون بالمشروع بعد تشغيله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح آراء المواطنين فى الأتوبيس الترددي بعد تشغيله للجمهور بشكل تجريبى، حيث أشاد الركاب بالأتوبيس الترددى، مؤكدين أنه رحمهم من الميكروباص.

وفى السياق، ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين وبالبيئة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفي ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري ، ومع بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الاتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي وحتى محطه أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الاول من يونيو 2025

حيث ناشدت وزارة النقل المواطنين في بيانها بالاتي:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور الى الجانب الاخر من الطريق والى محطات مشروع الاتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة او الانفاق المخصصة لذلك حفاظا على ارواح المواطنين

3. عدم القاء او حرق القمامة على الطريق الدائري او في مسار الاتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي او منازل ومطالع الطريق