أخبار مصر

وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل 1/4
  • وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل 2/4
  • وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل 3/4
  • وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش ويشيد بانتظام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 21 يونيو 2025 12:38 م

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المركز الصحي الحضري بصقر قريش، بحي المعادي، في محافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، في جولة مفاجئة ضمن سلسلة جولاته الميدانية، التي تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل الصحي، والتأكد من حصول المرضى على أفضل خدمة طبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد غرف (تسجيل المواليد، والملفات، وحجز التذاكر، وفحص المقبلين على الزواج)، حيث تابع الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، واطمأن على سهولة وسرعة الإجراءات، كما اطمأن على مدى انضباط المواعيد المحددة لاستلام شهادات نتائج الفحوصات الطبية .

واستكمل أن الوزير، تفقد عيادة الأسنان واطلع على أعداد القوى البشرية، واطمأن على جودة الأجهزة الطبية وكراسي الأسنان وإجراءات الصيانة الدورية لها، ووجه باستحداث وحدة إضافية للأسنان، كما تفقد غرفة التطعيمات وحرص على الاطمئنان مدى حصول الأطفال على جرعاتهم بانتظام، بالإضافة إلى تفقد عيادة الأطفال ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد معمل التحاليل الطبية، ووجه بتزويده بجهاز كيمياء الدم، كما تفقد صيدلية المركز، واطلع على معدلات صرف الأدوية ومدى توافرها، وتحدث مع المواطنين المترددين على المركز، ومدة انتظارهم لتلقي الخدمة بالمركز، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث أشاد بأداء الفريق الصحي، ووجه بمراجعة أعمال الصيانة والتشطيبات النهائية غير الطبية، لضمان تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة.

ee3c34b4-0b0d-4a55-9892-1f6a00bb02e5

وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش

 

688d5893-e6dd-4711-9706-b3b45e8151b3

 

جولة وزير الصحة

 

 

7d72dbf3-eed4-453f-81fe-335fb5509aaf

 

جانب من الجولة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements