شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يؤكد ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا ولا سيما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، ونواب برلمان عن محافظة المنيا، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والشركات المنفذة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، مؤكداً أننا في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود من كل أعضاء فريق العمل القائم على تنفيذ المشروعات بكل من الوزارة والمحافظة والشركات العاملة.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ المنيا، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة المنيا، والتي تتكون من 197 محطة مياه شرب بكمية مياه منتجة 9898325م3 /يوم، بنسبة تغطية 98%، وشبكات وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة، بجانب تركيب 81801 عداد مياه مسبق الدفع في إطار خطة الشركة لترشيد الاستهلاك، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالمنيا، والتي تتكون من 101 محطة صرف صحي "معالجة وروافع"، وشبكات وخطوط انحدار، وغير ذلك، وتبلغ كمية مياه الصرف المعالجة 188249م 3 /يوم.

كما تم استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بعدد 192 قرية، وتشمل مشروعات المد والتدعيم لشبكات مياه شرب، وإحلال وتجديد شبكات (نقل المرافق - خطة الرصف)، والخطوط الناقلة لمحطات المياه المرشحة (اضافية)، والمحطات الجديدة المرشحة، بجانب المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، واعادة تأهيل محطات صرف صحي، ودق الآبار.



ثم اطَّلع وزير الإسكان ومحافظ المنيا على مشروعات الصرف الصحي التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة (192) قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى) بمراكز : العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، ودير مواس، بجانب استعراض إنجازات الهيئة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظة المنيا خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي شملت 10 محطات مياه شرب بطاقة إجمالية 360.6 ألف م3/يوم، و3 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة (20) ألف م3/يوم، و 36 مشروع صرف صحى "محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات قرى ريفية".

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ المنيا الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مرحلة ثانية لخدمة 99 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ المنيا، مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل 8 محطات مياه شرب بإجمالى طاقة انتاجية (87.5) ألف م3/يوم، ومشروعي صرف صحي حضر "استكمال شبكات ومستجدات"، و13 مشروع صرف صحى بالمناطق الريفية.