شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأنبا بقطر أسقفًا على إيبارشية ديرمواس ودلجا بحضور رسمي وشعبى واسع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت كنيسة مارجرجس بديرمواس مساء أمس أجواءً مفعمة بالروحانية والمحبة، خلال إقامة طقس تجليس نيافة الأنبا بقطر على كرسي إيبارشية ديرمواس ودلجا، في احتفال كنسي مهيب شارك فيه لفيف من أصحاب النيافة الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب حضور جماهيري ورسمي كبير.

وبدأت المراسم بصلاة العشية التي تخللها طقس التجليس وقراءة تقليد الأسقفية، وهو الطقس الذي يمنح الأسقف سلطاته الرعوية والروحية رسميًا داخل إيبارشيته الجديدة. وشارك في الصلاة عدد من كبار الأساقفة، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية الخدمة الروحية والرعوية في هذه المرحلة.

وشهد الحفل حضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة المنيا، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تأكيد على روح التآخي والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة الدينية والمدنية.

وتخللت المراسم كلمات ترحيب من الحضور، عبّروا خلالها عن فرحتهم بتجليس نيافة الأنبا بقطر، متمنين له خدمة مثمرة وناجحة في رعاية شعب إيبارشية ديرمواس ودلجا.

وفي ختام المراسم، ألقى نيافة الأنبا بقطر كلمة مؤثرة، عبّر فيها عن شكره العميق لكل من شارك في هذا الحدث المبارك، موجهًا رسالة محبة وتقدير لجميع الحاضرين، وداعيًا إلى وحدة الصف وخدمة الجميع بمحبة المسيح.