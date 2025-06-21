شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الأب مخول فرحا بانتخابه مطرانًا على إيبارشية بعلبك للروم الكاثوليك بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

بعث البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برسالة تهنئة رسمية إلى الأب مخول فرحا، بمناسبة انتخابه مطرانًا على إيبارشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان، وذلك من قبل السينودس البطريركي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

وجاء في نص التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الأب مخول فرحا لانتخابه مطرانًا على إيبارشية بعلبك للروم الكاثوليك بلبنان، متمنين له خدمة مباركة ومثمرة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس."

كما تضمنت الرسالة تحية خاصة لغبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، متمنية للكنيسة دوام النجاح والازدهار والتقدم الروحي والرعوي في مختلف أرجاء المشرق.

وتأتي هذه التهنئة في إطار علاقات المحبة والشراكة الروحية المتينة التي تجمع بين الكنائس الكاثوليكية في العالم العربي، وتعكس حرص الكنيسة الكاثوليكية في مصر على التواصل والتضامن مع أشقائها في لبنان والكنائس الشقيقة.

وقد صدر البيان رسميًا عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مؤكدًا دعم الكنيسة في مصر لكل ما يسهم في تقوية الروابط بين الكنائس وتثبيت دعائم الخدمة والوحدة والشهادة للمسيح في منطقة الشرق الأوسط.