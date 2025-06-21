شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلوماسية الرقمية ودورها في بناء الصورة الذهنية.. رسالة دكتوراة بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الباحثة هند أحمد حسين القاضي على درجة العالمية (الدكتوراه) في الإعلام من كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمؤسسات العلمية داخل مصر وخارجها، وذلك عن رسالتها المعنونة:"الدبلوماسية الرقمية ودورها في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الرسمية المصرية لدى المجتمع الدولي".

و ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال النجار، أستاذ ورئيس قسم الصحافة السابق بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر والدكتورة منى عبد الجليل، أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر.

وهدفت الدراسة إلى تحليل الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الرسمية المصرية، مثل: وزارة الخارجية، مؤسسة الرئاسة، الهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التعاون الدولي، من خلال دراسة محتوى الصفحات الرسمية لهذه الجهات على موقع “فيسبوك”.

اعتمدت الباحثة على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، واستخدمت أداة تحليل المضمون خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2024. كما أجرت دراسة ميدانية على عينة عمدية قوامها 400 مفردة من المجتمع الدولي، عبر استبيانات ومقابلات متعمقة مع القائمين بالاتصال في العمل الدبلوماسي المصري.

وكشفت نتائج الدراسة عن أن المؤسسات المصرية تتبع نهجًا اتصاليًا شاملًا يجمع بين عرض التحديات والحلول والنتائج، مع تجنّب المواقف السلبية، مما يعزز وضوح الرسائل الدبلوماسية. كما أظهرت النتائج أن الجمهور الدولي أكثر تفاعلًا مع المواقف السياسية والإنجازات الوطنية، مما يسهم في تعزيز صورة الدولة المصرية عالميًا.

شهدت المناقشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم:

الدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية بجامعة الأزهر سابقًا.

الدكتور عبد الجواد أبوكب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

اللواء الدكتور حمادة الهنيدي، خبير العلاقات العامة والأزمات بوزارة الداخلية،

إلى جانب كوكبة من أساتذة الإعلام وخبراء الاتصال وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.