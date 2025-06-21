شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة على اسم الملاك ميخائيل وافتتاح بيت خلوة جديد بدير السيدة العذراء والأنبا يحنس القصير بوادي النطرون والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مفعمة بالروحانية والفرح، شهد دير السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين – وادي النطرون، حدثًا تاريخيًا مميزًا، حيث قام نيافة الأنبا ديسقورُس، أسقف ورئيس الدير، بتدشين الكنيسة الجديدة الملحقة بـبيت الخلوة الجديد، والتي أقيمت على اسم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، أحد أشهر القديسين في التراث الكنسي الأرثوذكسي.

,بدأت المراسم بصلاة العشية التي قادها نيافته، تلتها صلوات القداس الإلهي التي شارك فيها مجمع آباء رهبان الدير، في حضور عدد من محبي الحياة الرهبانية والزائرين. وقد أُقيمت الصلوات في الكنيسة التي تم تدشينها حديثًا، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها صلوات كاملة بها، في خطوة تمثل بداية عهد جديد من الخدمة الروحية والنسكية.

ويأتي افتتاح بيت الخلوة الجديد ليضيف بُعدًا جديدًا للدير كمركز روحي يستقبل الراغبين في الخلوة والصلاة والابتعاد عن صخب الحياة اليومية، في مناخ نسكي هادئ يساعد على التأمل والتجديد الروحي.

وأشاد نيافة الأنبا ديسقورُس بأهمية هذه الإضافة الجديدة للدير، مشيرًا إلى أن الكنيسة وبيت الخلوة يهدفان لخدمة أبناء الكنيسة الذين يتوقون إلى فترات خلوة روحية عميقة في حضن الدير المبارك.

هذا وتعد هذه الخطوة جزءًا من النهضة العمرانية والروحية التي يشهدها دير السيدة العذراء والأنبا يحنس القصير في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق خدمته الرهبانية والروحية على مستوى الإيبارشية والكنيسة القبطية عمومًا.