شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد لجان معاهد العبور في امتحان الكيمياء.. ويطمئن الطلاب على مادة الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات القسم العلمي للبنين والفتيات بمعاهد العبور التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث أدّى الطلاب امتحان مادة الكيمياء، واطمأن على انتظام اللجان وحُسن تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال الجولة، حرص وكيل الأزهر على الحديث مع الطلاب والطالبات، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الامتحان ومدى مناسبة الأسئلة للمحتوى الدراسي، وقد عبّر الطلاب عن ارتياحهم لمادة الكيمياء، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومتنوعة، وتُراعي الفروق الفردية.

وفيما يتعلّق بمادة الفيزياء، طمأن وكيل الأزهر الطلاب بأنّ ملاحظاتهم محلُّ عناية واهتمام، ويتم دراستها بشكل فوري من قِبَل اللجان المختصّة، في ضوء معايير التقييم الموضوعي الذي يُراعي مصلحة الطلاب. كما حثّ الطلاب على التركيز في المواد القادمة، وعدم الانشغال بما مضى، مؤكّدًا أنّ الأزهر لا يدّخر وسعًا في دعم أبنائه وحريص على مصلحتهم كل الحرص.



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشاد وكيل الأزهر بما لمسه من انضباط والتزام داخل اللجان، مثمّنًا جهود القائمين على تنظيم الامتحانات، وداعيًا لأبنائه الطلاب بالتوفيق والسداد، ومؤكّدًا حرص الأزهر على تهيئة أجواء امتحانية تُمكّن الطلاب من أداء اختباراتهم في هدوء واستقرار.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.