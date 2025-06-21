شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ55908 والمصابين لـ131138 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,908، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131,138، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 202 شهيدا بينهم (4 شهداء انتشال)، و1,037 إصابة خلال الساعات ال48 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,599 شهيد، و19,097 إصابة.

وأكدت، أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات 450 شهيدا وأكثر من 3,466 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.