شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة حرصا على وقت الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا الأحد 22 يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بمادة اللغة العربية بعد أن انتهى الطلاب الأسبوع الماضي من الاختبار فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية بقراءة كل سؤال بدقة وفهم وتركيز قبل اختيار الإجابة الصحيحة أو تظليل الدائرة، متابعة: قراءة السؤال بدقة وفهم يسهل للطالب الوصول إلى الإجابة بسهولة ويسر دون تردد أو لخبطة أو شك فى الإجابات، مع أهمية الإجابة عن الأسئلة السهلة حرصا على وقت الاختبار.

جدير بالذكر، أنه يؤدى امتحان اللغة العربية فى النظامين قرابة 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



