شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: ضبط شحنة قنابل قبل استخدامها فى تنفيذ عمليات تخريب واسعة النطاق والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إيراني: ضبط شحنة قنابل في محافظة جيلان قبل استخدامها في تنفيذ عمليات تخريب واسعة النطاق.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن 430 شخصًا على الأقل قُتلوا وأن 3500 أصيبوا في إيران منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري.