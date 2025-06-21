شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. اختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان اللغة العربية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025، الذي غدا الأحد المقبل 22 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، وذلك ضمن المراجعات النهائية التي يتيحها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.



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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

وانطلقت امتحانات العام الدراسي 2024-2025 لطلاب وطالبات الثانوية العامة (النظام الجديد)، حيث أدى طلاب النظام الجديد الأحد الماضي 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب (النظام الجديد) غدا الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.