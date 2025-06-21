أخبار مصر.. مدبولى يتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعى المسال "Energos Eskimo"

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه".

ناشدت وزاره النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الاضرار بصحة المواطنين والأضرار بالبيئة. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان وانضباطها فى إطار اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قيام الوزارة بتدوير بعض رؤساء اللجان الامتحانية، لإحكام السيطرة بشكل أكبر على سير اللجان وانضباطها، مضيفة أن الوزارة سوف تطبق أى إجراء ترى أنه مناسب لضبط العملية الامتحانية تحقيقا لمبدأ العدالة بين الطلاب. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان وانضباطها

نوهت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى أن شركة أكتا للنقل الجماعى، قد فتحت باب التعيين لسائقى التاكسى للعمل على سيارات "تاكسى العاصمة" داخل القاهرة، وذلك لحملة رخص القيادة المهنية من الدرجة (أولى - ثانية - ثالثة - خاصة)، على ألا تقل مدة الرخصة عن عام. إيران: مقتل 430 شخصا وإصابة 3500 مدنى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، بمقتل 430 إيرانيا وإصابة أكثر 3500 مدني منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران فجر يوم 13 يونيو الجاري. أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تدوينة بموقع التواصل الاجتماعى "تروث سوشيال" اليوم السبت أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لنجاحه فى فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم قيام الأخيرة ببناء سد ضخم يقلل من نسب مياه النيل لدولتى المصب السودان ومصر. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 21 يونيو 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر. الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة ترامب فى تدوينة: بناء سد النهضة تم بأموال أمريكية.. وهى خطوة "غبية" إيران: مقتل 430 شخصا وإصابة 3500 مدنى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

وزارة النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرىوظائف للعمل فى "تاكسى العاصمة" براتب شهرى 7 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل