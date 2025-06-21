شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد لقاءات عدة على هامش اجتماع "التعاون الإسلامي" فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من تشاد، وجامبيا، والجابون، والصومال، وتونس، وجيبوتي وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد باسطنبول.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تم التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأهمية تنسيق المواقف في إطار منظمة التعاون الإسلامي.