شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب قصر العينى توافق على لائحة استخدام الذكاء الاصطناعى فى الممارسة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس كلية طب قصر العينى، على اللائحة الداخلية للذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية، وكذلك سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي داخل الكلية، بما يتوافق مع توجهات رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية والبحث العلمي يمثل انطلاقة واعدة نحو التحول الرقمي وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم، معتبرًا أن العمل على استخدامه يمثل ملحمة طيبة لخدمة المرضى بسرعة وكفاءة، حيث يُعد المريض هو الهدف الأساسي الذي تسعى الكلية لخدمته.

وكان الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، قد ترأس اجتماع مجلس الكلية الشهري، والذي عُقد بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، وذلك بحضور الوكلاء، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والإدارية الخاصة بالكلية.

استعرض المجلس نجاح مؤتمر الكلية السنوي المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، وورش العمل التي سبقته من 26 إلى 27 مايو، بوصفه حدثًا أكاديميًا متميزًا يعكس الحيوية والنشاط العلمي داخل الكلية. حيث استعرض المجلس - بفخر - ثمار جهود أساتذة الكلية في إنجاح المؤتمر، وتحقيقه هذا النجاح الباهر.