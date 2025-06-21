شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: تقليص المناهج بالكلية يعتمد على استراتيجية عدم التكرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات اجتماع مجلس الكلية الشهري، والذي عُقد بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، وذلك بحضور الوكلاء، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والإدارية الخاصة بالكلية.

استعرض المجلس نجاح مؤتمر الكلية السنوي المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، وورش العمل التي سبقته من 26 إلى 27 مايو، بوصفه حدثًا أكاديميًا متميزًا يعكس الحيوية والنشاط العلمي داخل الكلية. حيث استعرض المجلس - بفخر - ثمار جهود أساتذة الكلية في إنجاح المؤتمر، وتحقيقه هذا النجاح الباهر.

قدّم المجلس التهنئة لفريق تخصص أمراض الكلى بمناسبة نشر بحث علمي دولي رائد حول مستقبل رعاية الكلى في مصر، بإحدى أرفع المجلات العالمية، مع الإشارة إلى التصنيف المتميز للقسم في SCImago 2025. إنجاز علمي يرسّخ مكانة القسم والكلية كمرجعية علمية إقليمية وعالمية.

كما هنّأ المجلس الفريق الطبي المتخصص في جراحة القلب لنجاحه في إجراء جراحة نادرة عالية الخطورة باستخدام ECMO كتقنية مساعدة للقلب، في دليل على المهارة الفائقة والخبرة الجراحية المتميزة لفريق الكلية.

وهنّأ المجلس الفريق البحثي الذي نجح لأول مرة عالميًا في استخدام تقنية Blood Speckle Imaging عبر تخطيط صدى القلب للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، في اختراق علمي جديد يعكس ريادة الكلية في تطوير تقنيات التشخيص غير الجراحي.

أشار عميد الكلية إلى جهود تطوير المناهج وتقليص محتواها، والذى يعتمد على استراتيجية عدم التكرار وترتيب الأولويات، مستشهدًا بنماذج عالمية مثل جامعة هارفارد تعتمد علي نفس الاستراتيجيه، معتبرًا ذلك خطوة تطويرية ضرورية تهدف لتحسين جودة التعليم وتقليل العبء الدراسي دون المساس بالكفاءة.

قدّمت الدكتورة حنان مبارك – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب – عرضًا مفصلاً حول آلية تطوير مناهج برنامج البكالوريوس، بناءً على توجيهات عميد الكلية بخفض المناهج التعليمية بالكلية، طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية NARS 2017، واعتمادًا على الجدارة والتكامل، في إطار منهجي واضح يعكس التزام الكلية بالتطوير المؤسسي الأكاديمي المستدام.

أوضحت الدكتورة حنان أن لجنة تطوير المناهج شكّلت خطة عمل لعام 2025/2026 بالتنسيق مع الدكتورة نادية بدراوي، وشملت عقد 15 اجتماعًا تنسيقيًا بين رؤساء الأقسام، نتج عنها اتفاق شامل على التكامل الأفقي والرأسي بين المقررات، ونموذج ناجح للتنسيق بين العلوم الأساسية والإكلينيكية لضمان اتساق المحتوى الأكاديمي.

ووجّه عميد الكلية خلال المجلس بسرعة تجهيز برنامج بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة الأهلية (بفرع جامعة مصر الدولية بالشيخ زايد) مع بداية العام الدراسي 2025/2026، في إضافة تعليمية جديدة تعزز من تنوع البرامج الأكاديمية وتوسيع قاعدة التميز، مشيرا إلى أن انطلاق برنامج بكالوريوس طب الجامعة الأهلية يتزامن مع بداية برنامج KAF.



كما وافق المجلس على اللائحة الداخلية للذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية، وكذلك سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي داخل الكلية، بما يتوافق مع توجهات رئيس جامعة القاهرة، وقال الدكتور حسام إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية والبحث العلمي يمثل انطلاقة واعدة نحو التحول الرقمي وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم، معتبرًا أن العمل على استخدامه يمثل ملحمة طيبة لخدمة المرضى بسرعة وكفاءة، حيث يُعد المريض هو الهدف الأساسي الذي تسعى الكلية لخدمته.

استعرض المجلس زيارة معالي سفير دولة الكونغو لكلية الطب بتاريخ 11 يونيو 2025، في تعزيز للعلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي مع دول إفريقيا، إذ تُعد الكونغو أكبر دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية، وبدأ ذلك في ربط العلاقات التعليمية من خلال برنامج KAF.

كما استعرض المجلس نتائج اجتماع لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي مع معالي رئيس الجامعة بتاريخ 3 يونيو 2025، دعمًا لاستمرار التزام الكلية بأخلاقيات البحث وجودته.

استعرض المجلس نشاط الأقسام العلمية والبحثي، بما في ذلك ورشة عمل قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في 15 يونيو 2025، وورشة عمل قسم جراحة القلب والصدر في 16 يونيو 2025، تأكيدًا على دور الكلية الحيوي في التدريب المستمر وبناء الكفاءات التخصصية.

ثمّن المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع، وشمل ذلك تنظيم قافلة طبية إلى منشأة رضوان – منشأة القناطر يوم 14 مايو 2025، وأخرى إلى مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" في بولاق يوم 18 مايو 2025، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نماذج حقيقية لدور الكلية الإيجابي في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة.

أشاد المجلس بجهود قطاع شؤون الطلاب في متابعة تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مع استعراض جداول الامتحانات وتطابقها مع المعايير الأكاديمية. تنظيم محكم يعكس حرص الكلية على عدالة التقييم وجودة التجربة الامتحانية.

استعرض المجلس نشاط المستشفيات الجامعية، وأكد على اعتماد مجمع العيادات الخارجية للأطفال (أبو الريش) من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في اعتماد رسمي يعكس الالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الطبية المقدمة. وأضاف عميد الكلية أن هذا هو أول اعتماد لمستشفيات قصر العيني، وأنه يسعى إلى حصول جميع مستشفيات قصر العيني على اعتماد GAHAR، مشيرًا إلى تكوين لجنة داخل كل قسم لمتابعة السياسات الإرشادية للحصول على الجودة، ومتابعة التنفيذ مع المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية برئاسة الدكتورة رباب مأمون، تمهيدًا للحاق بالعيادات في الحصول على الاعتماد.

استعرض المجلس الجولة التفقدية التي قام بها عميد الكلية خلال إجازة عيد الأضحى للاطمئنان على جاهزية المستشفيات واستمرارية تقديم الرعاية الصحية. متابعة مباشرة تعكس المسؤولية والحرص على كفاءة التشغيل خلال العطلات.

وافق المجلس على تبرعات المستشفيات عن شهر يونيو 2025، باعتبارها موردًا مهمًا يدعم استدامة الأنشطة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.