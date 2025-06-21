شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم السبت 21_6_ 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الطماطم 9 جنيها
البصل 10 جنيهات .
البطاطس 10 جنيهات
الجزر 15 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 12.5 جنيه
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات .
الكوسة بـ 12.5 جنيه.
الباذنجان العروس 10 جنيهات .
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ25 جنيها .
الليمون بـ 40 جنيها .
الموز البلدي بـ 45 جنيه.
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