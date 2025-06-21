أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-6-2025 بمنافذ وزارة التموين

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-6-2025 بمنافذ وزارة التموين

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم السبت 21_6_ 2025 فى طرح  منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الطماطم 9 جنيها

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎البطاطس 10 جنيهات

الجزر 15 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 12.5 جنيه

الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات .

الكوسة بـ 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ25  جنيها .

الليمون بـ 40 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيه.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements