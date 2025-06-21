شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الاقتصاد المنزلي حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان، عن تفاصيل برنامج الاقتصاد المنزلي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، موضحة أنه يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تربويًا ومهنيًا في مجال العلوم الحياتية المرتبطة بمجال الاقتصاد المنزلي التربوي للتدريس في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، في سياق الفئات المجتمعية المتنوعة، لتنمية مهاراتهم الحياتية ومساعدتهم على الاندماج مع أقرانهم من أفراد المجتمع، والارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية الخاصة، وتلبية تطلعات المجتمع والمؤسسات الخدمية والتعليمية ذات الصلة.

كما يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المعارف والمهارات الأكاديمية والتطبيقية وتوظيفها في تدريس الاقتصاد المنزلي بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدور الاقتصاد المنزلي في تأهيل وإعداد المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية المهارات الحياتية لديهم بما يؤهلهم للتوافق والتفاعل البناء مع المجتمع.

ويسهم البرنامج في إعداد خريج قادر على توظيف الاتجاهات الحديثة في تدريس الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وطرق التقويم المناسبة لتلك الفئات لتنمية المهارات المتنوعة المرتبطة بمجالاته.

كما تتوفر فرص العمل لخريج البرنامج بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس الدمج بالمرحلة (الإعدادية-الثانوية) التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريس الاقتصاد المنزلي والمهارات الحياتية لتلك الفئة.

ويعد البرنامج من البرامج المتميزة في مجال الاقتصاد المنزلي والتربية النوعية حيث يؤهل معلم الاقتصاد المنزلي للتدريس في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يؤهلهم أكاديميًا ومهنيًا بالتدريب في مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس التربية الفكرية، ومدارس المكفوفين، ومدارس الصم والبكم، والمراكز ذات العلاقة بالتأهيل التربوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل شروط القبول في أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج من الطلاب الذين رشحهم مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، ويتم قبول الطلاب المصريين أو الوافدين بشرط أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة أدبية، أو ما يماثلها من الذين وزعهم مكتب التنسيق أو الذين حولتهم إدارة الوافدين من الكليات الأخرى.

كما يجب أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج اختبار المقابلة الشخصية كشرط أساسي للالتحاق بالبرنامج.

وتكون مدة الدراسة بالبرنامج ثماني مستويات دراسية بمعدل 145 ساعة معتمدة.