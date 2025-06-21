شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج استرشادية لامتحان مادة اللغة العربية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج الدراسي والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365”، في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في النحو استعدادًا لامتحان مادة اللغة العربية، الذي يعقد الأحد المقبل الموافق 22 يونيو 2025، حيث يتضمن امتحان آخر العام 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.



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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام دخلت مرحلة جديدة، بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، مضيفة أن الاختبارات ستكون أقل حدة وعبء حيث تم دمج بعض المواد وإلغاء بعضها حيث يؤدى الطلاب في النظام الجديد للثانوية العامة هذا العام امتحان 5 مواد أساسية مضافة للمجموع بدلًا من 7، ومن ثم فإن طلاب النظام الجديد الأكثر حظًا بعد تخفيف المواد الامتحانية لـ5 بدلً من 7 ومجموع كلى 320 درجة.