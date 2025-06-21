شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل ترخيص محل تجارى أو صناعى فى حالة التنازل والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة، للحصول على خدمة تعديل ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وفيما يلي خطوات وإجراءات طلب تعديل ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، من خلال المركز التكنولوجي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري.

3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

4- أصل رخصة المحل.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثًا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.

وتقدم المراكز التكنولوجية في مجال التنظيم والمبانى خدمات "إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة"، وفى مجال الإشغالات خدمات "إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استراداد إشغالات".

وتتيح في مجال الإسكان خدمات "طلبات تمليك ونقل ترخيص فى حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إدارى لشخصى، وبمجال الإيرادات "طلبات للشكاوى والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات وأقساط وغيرها.

وتقدم خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالى أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.