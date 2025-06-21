الخلاصة فى النحو.. مراجعة مادة العربى لطلاب الثانوية العامة

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يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة، تحقيق أعلى الدرجات خلال فترة الامتحانات، إذ يؤدي الطلاب الأحد المقبل 22 يونيو 2025، امتحان مادة اللغة العربية، وذلك ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

وتسهيلًا على طلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية وبالتحديد في فرع "النحو"، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد)، والحصول على درجات التفوق والنجاح.



مراجعة النحو لطلاب الثانوية العامة



الخلاصة فى النحو



مراجعة مادة اللغة العربية



أهم الأسئلة فى النحو

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.