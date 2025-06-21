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توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها

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توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

السبت، 21 يونيو 2025 05:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات فى الآتي:

أهم العمليات لمحصول الرمان

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة.

5-تفطيم و فرز الشتلات و تجهزها للزراعة في التربة المستديمة.

التسميد

أ- الأشجار التي تروى بالغمر.

1-الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 150 جم 200 جم سلفات نشادر او 100 نترات نشادر.

2-يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3-يتم اضافة 200 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم.

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط.

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية –  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة –  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة –  يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

التسميد الورقي

300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)

برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة .

السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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