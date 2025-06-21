شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالسبت، 21 يونيو 2025 05:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو.
وتمثلت التوصيات فى الآتي:
أهم العمليات لمحصول الرمان
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.
2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة.
5-تفطيم و فرز الشتلات و تجهزها للزراعة في التربة المستديمة.
التسميد
أ- الأشجار التي تروى بالغمر.
1-الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 150 جم 200 جم سلفات نشادر او 100 نترات نشادر.
2-يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.
3-يتم اضافة 200 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر
ب- تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط.
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.
الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19.
الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم.
الرية الربعة – يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.
يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.
التسميد الورقي
300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)
برنامج الري
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة .
السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة .
السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة.
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