شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات فى الآتي:

أهم العمليات لمحصول الرمان

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة.

5-تفطيم و فرز الشتلات و تجهزها للزراعة في التربة المستديمة.

التسميد

أ- الأشجار التي تروى بالغمر.

1-الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 150 جم 200 جم سلفات نشادر او 100 نترات نشادر.

2-يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3-يتم اضافة 200 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم.

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط.

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة – يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

التسميد الورقي

300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)

برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة .

السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة.