شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعة العريش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة العريش، يوم السبت الموافق 28/6/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة العريش:
1. الدكتور حسن الدمرداش – رئيس جامعة العريش الحالى.
2. الدكتور حاتم سلامة – وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
3. الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد محمد – القائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.
4. الدكتور محمود علي أحمد السيد – عميد كلية التربية.
5. الدكتور عيد علي محمد موسى – القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى.
6. الدكتور محمد عطية سالمان – رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان بكلية الزراعة.
7. الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال – أستاذ بقسم علوم الأغذية والألبان بكلية العلوم الزراعية.
8. الدكتور عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زُلال – أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.
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