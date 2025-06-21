شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة العريش، يوم السبت الموافق 28/6/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة العريش:

1. الدكتور حسن الدمرداش – رئيس جامعة العريش الحالى.

2. الدكتور حاتم سلامة – وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

3. الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد محمد – القائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

4. الدكتور محمود علي أحمد السيد – عميد كلية التربية.

5. الدكتور عيد علي محمد موسى – القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى.

6. الدكتور محمد عطية سالمان – رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان بكلية الزراعة.

7. الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال – أستاذ بقسم علوم الأغذية والألبان بكلية العلوم الزراعية.

8. الدكتور عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زُلال – أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.