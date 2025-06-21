شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انتشار الإصابة بمرض السكر.. كثرة المصنعات الغذائية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر واتباع برنامج تغذية علمي مسألة حيوية تتطلب اهتمامًا بالغًا، فالأطعمة التي يتناولها المريض تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم، مما يستوجب اتباع نظام غذائي صحي ومغذٍ، ويعتبر مرض السكر من أمراض العصر المنتشرة عالميًا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية الغذاء وعادات الأكل الحديثة.

وفى التقرير التالى نتعرف على من معهد تكنولوجيا الاغذية على أسباب الاصابة بمرض السكر:

1- انتشار المصنعات الغذائية وإقبال الناس عليها أصبح سببًا رئيسيًا في انتشار المرض عالميًا، خاصة في الدول التي تعتمد على الأغذية السريعة.

2- عادات الأكل في مصر أصبحت قريبة من العادات الأمريكية في حب الوجبات السريعة، بينما يركز الأوروبيون بشكل أكبر على الأكل الصحي ويتميزون بأنظمة غذائية أكثر تنظيمًا.

3- البنكرياس قد يكون مصممًا لإفراز كمية معينة من الانسولين تكفي لعمر طويل (مثل 70-80 عامًا) إذا كان الغذاء طبيعيًا.

‎4- تناول كميات كبيرة من السكر في فترة زمنية قصيرة يؤدي إلى استهلاك هذه الكمية المحدودة وإرهاق الجهاز.

‎5- البنكرياس يبدأ بالضعف أولًا، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، و هذا النوع يصيب البالغين ولكنه قد يصيب الأطفال أيضًا، و يعني أن الجهاز لا يزال يعمل ولكن بكمية انسولين أقل من الطبيعي.