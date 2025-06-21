مدرسة ليسية الحرية تحتفل بنهاية العام وتكشف عن مواهب طلابها على مسرح السلام

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القاهرة - سامية سيد - مسرحيات وفنون وثقافة وذكاء اصطناعي.. عرض مبهر في حفل ختام أنشطة ليسية الحرية

نظّمت مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق حفل ختام الأنشطة المدرسية وتخريج الطلاب، بمشاركة القيادات التعليمية في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإدارة عابدين التعليمية، وعبير توفيق مديرة المدرسة.



تضمّن الحفل، الذي أقيم على مسرح السلام، العديد من الأنشطة والفقرات الفنية والمسرحية التي قدّمها طلاب المدرسة، وأظهرت مواهب متعددة لطلاب وطالبات من جميع المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.



حفل تخرج وختام الأنشطة في مدارس ليسية الحرية



التكريم لشخصيات عامة في الجفل



وقدّمت عبير توفيق مديرة المدرسة الشكر لمسؤولي التنظيم، وعلى رأسهم عبير صابر مسؤولة النشاط، إضافة إلى مسؤولي المراحل التعليمية: عبير شوقي، محمد عدلي، جون حمايه، مها نعيم، نهى سيد، ورامز عاطف، تقديراً لجهودهم ولمساتهم الإبداعية التي ساهمت في إنجاح الحفل وخروجه بشكل مشرف ومبهج.



فاعليات وأنشطة بمشاركة الطلاب في الحفل



شهد الحفل حضوراً كبيراً من أولياء الأمور، وتخلله تكريم عدد من الشخصيات والمسؤولين في الإدارة التعليمية، إضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين.



أغاني وفقرات ضمن الحفل



وتنوّعت فقرات الحفل بين عروض مسرحية وغنائية وفنية قدّمها الطلاب بمختلف اللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية. وبرزت فقرات توعوية حول التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، محذّرة من مخاطره في حال غياب الوعي بأدواته وتحدياته.

كما تضمّن الحفل فقرات تسلّط الضوء على أهمية الانتماء للوطن والحفاظ على المبادئ الأخلاقية والتقاليد.



زياد شعبان ومسرحية ضمن الأنشطة المدرسية



مديرة مدارس ليسية مع الطلاب مديرة مدارس ليسية مع الطلاب

طلاب ليسيه الحرية خلال حفل التخرج



أنشطة الطلاب في الحفل بالمدرسة



جانب من الأنشطة - وفاعليات عن فلسطين



أولياء الأمور خلال الحفل