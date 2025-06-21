شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يونيو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 21 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 21 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:33 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:41

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 09: 4

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز