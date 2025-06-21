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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يونيو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يونيو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 21 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 21 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 32: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء  9:33

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد  صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:31  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة  العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25  ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:04

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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