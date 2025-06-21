شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأمهل طهران أسبوعين كحد أقصى حتى يعود الإيرانيون إلى رشدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيمهل إيران أسبوعين كأقصى حد، مؤكدا "مدة أسبوعين هى الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".

وأضاف ترامب "قد أدعم وقفا لإطلاق النار حسب ما تسمح به الظروف"، وأكد ترامب أن إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب " سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وأشار ترامب" إسرائيل تبلي بلاء حسنا عسكريا، لكن لا يمكنها القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية، مضيفا " إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال".

واكد ترامب " لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".