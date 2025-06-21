شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إسرائيل تبلى بلاء حسنا عسكريا وإيران تعانى ولا أرى سبيلا لوقف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إسرائيل تبلى بلاء حسنا عسكريا وإيران تعانى ولا أرى سبيلا لوقف القتال.

وأكد ترامب "إن إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وأشار ترامب" إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال"، واكد ترامب " لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".