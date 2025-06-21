شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب " سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وأشار ترامب" إسرائيل تبلي بلاء حسنا عسكريا وإيران تعاني ولا أرى سبيلا لوقف القتا"، مؤكدا " إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال"

واكد ترامب " لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".