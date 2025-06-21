شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة للإيرانيين: وقف تخصيب اليورانيوم كليا هو أساس أي محادثات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة CNN، أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسالة للإيرانيين، مفادها أن موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم كليا هو أساس أي محادثات مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه بمجرد وقف العدوان الإسرائيلي ستكون طهران قابلة للتفاوض.

وذكر الحرس الثوري الإيراني، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول دفع ترامب نحو الانخراط في الصراع، مؤكدا أن مسار المفاوضات لم يكن لصالح إسرائيل ولذلك حاولت إفشاله.