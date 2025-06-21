شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة لبيان مدى تأثرهم من الحادث خاصة وأن العقارين المنهارين وأغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة به قديمة .

وفى السياق تمكنت قوات الإنقاذ المركزى، بعد أكثر من 10 ساعات تحت الأنقاض من استخراج ناجيين اثنين آخرين في حادث انهيار العقارين 20 ، و22 بشارع أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، ليرتفع عدد الناجين إلى 16 ناجٍ ، و3 حالات وفاة حتى الآن ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة

ويواصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تواجده بموقع الحادث للاشراف على عمليات البحث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

