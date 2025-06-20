شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق دعم المستثمرين.. منصة رقمية لحل شكاوى المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تطبيق دعم المستثمرين"، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين الصناعيين، وتقديم حلول سريعة وفعالة لاستفساراتهم وشكاواهم، عبر التنسيق المباشر مع الهيئات التابعة للوزارة.

ويعد التطبيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، حيث يتيح للمستثمرين إرسال الشكاوى والاستفسارات بسهولة من خلال هواتفهم المحمولة، مع إمكانية تتبع الردود والإجراءات إلكترونيًا.

ما هو "تطبيق دعم المستثمرين"؟

هو الإصدار الأول لتطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة مخصص لاستقبال ومعالجة شكاوى واستفسارات المستثمرين في القطاع الصناعي.

يوفر التطبيق آلية تواصل مباشرة بين المستثمرين ووحدة خدمة ودعم المستثمرين داخل الوزارة، إلى جانب الجهات التابعة لها.

يهدف إلى تسريع عملية الرد على الشكاوى وتذليل العقبات أمام المستثمرين في مختلف المحافظات.

كيف يعمل التطبيق؟

التطبيق متاح حاليًا على نظام أندرويد، وجارٍ العمل على إطلاق نسخة خاصة بهواتف iOS قريبًا.

عند تقديم شكوى أو استفسار، يتلقى المستثمر إشعارًا يفيد بتحويل الشكوى إلى الجهة المختصة.

بعد استلام الرد، تقوم الوحدة بإرسال الرد النهائي للمستثمر، مع إمكانية إرسال "استعجال" في حال تأخر الرد.

خطوات استخدام التطبيق:

1. تحميل التطبيق من خلال الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints



2. الضغط على زر "ابدأ".

3. تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - الهاتف - البريد الإلكتروني - النشاط - المحافظة).



4. اختيار نوع الخدمة المطلوبة: شكوى أو استفسار.



5. ملء بيانات الطلب وإرفاق مستندات (بحد أقصى 5 صور).



6. الضغط على "سجل" لإرسال الطلب.



7. يمكن متابعة الحالة من خلال ملف "بروفايل" الشخصي، أو إرسال استعجال.

دعم مباشر وسريع

تم تشكيل وحدة خدمة ودعم المستثمرين داخل الوزارة خصيصًا لهذا الغرض، وذلك لضمان سرعة التعامل مع طلبات المستثمرين والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجههم، بما يدعم بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.