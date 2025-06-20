شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن تدمير "عاصمة إسرائيل السيبرانية".. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" إيران تعلن تدمير "عاصمة إسرائيل السيبرانية" فى بئر السبع.. تل أبيب ترد بغارات لـ "60 مقاتلة حربية".. بيزشكيان: السبيل الوحيد لإنهاء القتال هو وقف العدوان دون شروط.. ووزير الدفاع الإسرائيلى: خامنئى لا يمكن أن يستمر فى الوجود.. وتطور المواجهة العسكرية ينذر بتكرار كارثة "تشيرنوبيل".



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