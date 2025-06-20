شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة الحق طلعت الأول.. زلة لسان لمندوبة أمريكا بمجلس الأمن تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت زلة لسان لمندوبة أمريكا بمجلس الأمن دوروثي شيا خلال جلسته حول الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل الجدل حيث قالت " حكومة إسرائيل نشرت الفوضى بالمنطقة".

وعادت شيا وصححت ما قالته بأنها قصدت حكومة إيران وليست الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى أن إيران استهدفت إسرائيل مرتين خلال العام الماضي، بل ودعمت حزب الله ليفتح جبهة مقاومة ضد الاحتلال.

"زلة اللسان" التي وقعت فيها مندوبة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، أحدثت جدلا بين ما إذا كانت بالفعل زلة لسان أم باتت حقيقة تؤمن بها واشنطن مؤخرًا.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الجمعة، تحت بند "التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين"؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وإيران.