شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى: الإصابات الدقيقة بتل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر قوتنا الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر أن قوتهم الصاروخية الهجومية تتزايد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكشف عن أن الموجة 17 من الصواريخ استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم.