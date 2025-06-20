شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى: الإصابات الدقيقة بتل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر قوتنا الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالجمعة، 20 يونيو 2025 06:04 م
قال الحرس الثوري الإيراني، إن الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر أن قوتهم الصاروخية الهجومية تتزايد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وكشف عن أن الموجة 17 من الصواريخ استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز