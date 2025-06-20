شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية أوروبا: نحث على إيجاد حل تفاوضي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والان مع تفاصيل الخبر

كشف بيان وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، عن الحث على إيجاد حل تفاوضي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو امتلاكه أبدا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأكدوا على المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن توسع إيران في برنامجها النووي والذي ليس له أي غرض مدني موثوق، مشددين على جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتابع البيان: "نعبر عن استعدادنا للقاء مرة أخرى في المستقبل"، مرحبين بالجهود الأمريكية المستمرة للبحث عن حل تفاوضي.