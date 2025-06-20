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إيران.. زلزال بقوة 5.5 يضرب "سمنان" شرقى طهران

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إيران.. زلزال بقوة 5.5 يضرب "سمنان" شرقى طهران

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القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5.5 منطقة "سمنان" شرقى طهران، بحسب شبكة العربية.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم أن إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية.

 

وأكد نتنياهو خلال زيارته لمعهد وايزمان الذى قصفته إيران قبل أيام أن "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".

 

وأضاف نتنياهو "النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا " ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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