شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقر.. صاروخ إيران الجديد تحول تكتيكى فى تركيبة الضربات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة الأخيرة كان مزودا برأس حربي متشظ يحتوي على 26 صاروخا فرعيا صغيرا.

واوضحت، الصاروخ انفجر على ارتفاع محدد، وأطلقت حمولته الفرعية ضمن دائرة تأثير واسعة، تسببت بأضرار جسيمة في محيط امتد لمئات الأمتار.

هذا النوع من الرؤوس الحربية يهدف إلى تشتيت أنظمة الاعتراض وزيادة حجم الإصابات المادية والبشرية، ما يعكس تحولا تكتيكيا في تركيبة الضربات الإيرانية الأخيرة.