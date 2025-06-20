شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطانى يقر قانون "القتل الرحيم" لأصحاب الأمراض غير قابلة للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البرلمان البريطانى اليوم على مشروع قانون "القتل الرحيم" والذى ينص على السماح للمرضى الذين يُعانون من أمراض لا يُرجى شفاؤها وتُسبب لهم معاناة شديدة، بالحصول على المساعدة في إنهاء حياتهم، بحسب "رويترز".



رويترز

ويشترط القانون :

- أن يكون المريض بالغًا وعاقلًا ومدركًا تمامًا لقراره.



- أن يكون قد تم تشخيصه طبيًا بأنه مصاب بمرض مميت، وأنه من المتوقع أن يتوفى في غضون ستة أشهر أو أقل.



- أن يقدم المريض طلبًا طوعيًا ومكتوبًا لإنهاء حياته دون ضغط خارجي، ويؤكد عليه بعد فترة من التفكير.



- أن يتم تقييم الحالة والموافقة عليها من قبل طبيبين مستقلين على الأقل، بالإضافة إلى مراجعة قضائية.



- أن تتم عملية إنهاء الحياة بواسطة المريض نفسه، بعد تلقيه العقار المناسب، دون تدخل مباشر من الأطباء في تنفيذه.

ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم بما في ذلك بلجيكا وهولندا.

ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بمرض عضال حماية أكبر وخيارات أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على طلب الموت.