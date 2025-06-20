شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يزعم: حكومة إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الإسرائيلى بمجلس الأمن إن المرشد الإيرانى على خامنئى دعا بشكل متكرر إلى إبادة إسرائيل، زاعما أن إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترامب وقتلت كثيرا من الإسرائيليين عبر العالم.

وأضاف "النظام الإيراني يمول الإرهاب عبر العالم"، مشيرا "لقد نفد صبرنا وعلى هذا المجلس وضع حد لهذه المهزلة الإيرانية".



وأكد "إيران أطلقت صواريخ على مستشفى يقدم خدمات للملايين، مشيرا " طهران توسع قدراتها الصاروخية والباليستية باستمرار، وتطورصواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كيلومتر".

وأكد المندوب الإسرائيلى بمجلس الأمن "نحن الهدف الأول لإيران لكننا لن نكون الأخير".