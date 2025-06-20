شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مراكز تخصيب اليورانيوم الإيرانية تضررت بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي: "رصدنا بعض الأضرار بالمرافق النووية الإيرانية"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح أن مراكز تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% تعرضت لبعض الأضرار، مشيرا إلى أن هناك قلق عميق في مدينة "نطنز" بسبب الهجوم على بعض المواقع الكيماوية.

وذكر أن هناك 4 مبان بموقع أصفهان تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين لكن ذلك يمكن أن يحدث ونحن نتابع بدقة.