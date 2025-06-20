شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار حدائق القبة المنهار بعد 7ساعات بحث والان مع تفاصيل الخبر

بعد أكثر من 7 ساعات من البحث تحت الأنقاض قوات الحماية المدنية تنجح فى استخراج فتاة صغيرة مصابة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج ليرتفع عدد الناجين إلى 14 ناجٍ في حادث انهيار العقارين 20، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة ، مع وجود 3 حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من أرضى و4 أدوار كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.