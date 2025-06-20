شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يزعم: إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم أن إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية.

وأكد نتنياهو خلال زيارته لمعهد وايزمان الذى قصفته إيران قبل أيام أن "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".

وأضاف نتنياهو "النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا " ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا".